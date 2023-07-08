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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": منطقة أم درمان أصبحت معزولة تمامًا عن الخرطوم

مدينة أم درمان
مدينة أم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، إن منطقة أم درمان، تشهد معارك قوية في عدد من المحاور، وهي ممتدة منذ الأمس وسط تحليق مستمر للطيران العسكري بسماء أم درمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش السوداني حاول فرض سيطرته وتمشيط عدد كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أنه توجد اشتباكات الآن في الجنوب الشرقي لمنطقة أم درمان.

وتابع أن الجيش السوداني أعلن عن أنه شن بعملية نوعية قتل بها 20 من المتمردين والاستيلاء على عدد من المدرعات.

 

الوضع الإنساني تفاقم في مدينة أم درمان

وأكد أن الوضع الإنساني تفاقم في مدينة أم درمان، لأنها أصبحت معزولة عن مدينة الخرطوم لإغلاق 4 جسور تربطها بالخرطوم، وبات من الصعوبة أن يعبر المواطن للمنطقة الجنوبية ولكن المناطق الشمالية تنعم بالأمن والاستقرار وبها حركة تجارية، موضحًا أن البنك المركزي السوداني أعلن، بالأمس، عن أنه بدأ يستعيد توازنه، وربما يتم تحريك عدد كبير من الأموال المودعة بالبنوك.

مراسل القاهرة الاخبارية منطقة أم درمان معزولة الخرطوم البنك المركزي السوداني الجيش السوداني

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