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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تلغي فكرة القناعات الخاطئة".. خبير يُبرز أهمية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين

زيارة وزيرة الخزانة
زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين

كشف الدكتور أيمن سمير، عن أهمية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين تلغي فكرة القناعات الخاطئة.

وأضاف أن زيارة وزيرة الخزانة الأميركية، العديد من الدلالات، لا سيما أنها تأتي بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين مسؤولين أميركيين مع نظرائهم في الصين خلال الأشهر الأخيرة، وبعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إلى بكين الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتخلل الزيارة، البحث في إدارة مسؤولة للعلاقات بين القوتين المتنافستين، ومجموعة القضايا الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن توال اللقاءات الأميركية الصينية بمثابة خطوة ضمن مساعي التهدئة التكتيكية بين البلدين ومحاولات وضع معايير للمنافسة بينهما.

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