إلى أى مدى يتأثر اقتصاد العالم بالتقارب الأمريكى الصينى؟.. خبير يُجيب

أوضح الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إلى أي مدى يتأثر اقتصاد العالم بالتقارب الأمريكي الصيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وزيرة الخزانة الأمريكية أكدت أن واشنطن وبكين يجب أن تتناقشا بشكل مباشر حول القضايا الاقتصادية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين 690 مليار دولار، ويتفوق الجانب الصيني فيها بنسبة 78%، موضحًا أن العلاقة بين الدولتين ما زالت متميزة جدًا اقتصاديًا.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين أكبر اقتصاديات في العالم، موضحًا أن هناك عقوبات وقيود يتم فرضها على شركات صينية، وكان رد الصين تقييد تصدير معدنين مهمين جدًا لتصنيع الموصلات الإلكترونية.