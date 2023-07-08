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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فيديو 60 ثانية".. كواليس ليلة الرعب من "بلطجى سوهاج"

سلاح ناري
سلاح ناري

مقطع فيديو لم تتخط مدته دقيقة يظهر فيه شاب يحمل سلاحًا ناريًا ويجوب شارع إحدى القرى بمحافظة سوهاج، مطلقًا وابلًا من الأعيرة النارية وسط ذعر وفزع الأهالي.

فور انتشار مقطع الفيديو تحركت الأجهزة الأمنية المختصة ونجحت في القبض على المتهم وبحوزته السلاح. 

"خلافات نسب".. كان ذلك ما توصلت إليه التحريات بأن وراء الجريمة خلافات في المصاهرة بين المتهم وآخرين ما دفعه لحمل سلاح ناري والوقوف أمام منزل صهره وإطلاق وابل من الأعيرة النارية معبرًا عن غضبه، إلا أن المارة والأهالي اختبأوا في منازلهم وتولى بعضهم إبلاغ الشرطة التي تمكنت من السيطرة عليه وضبطه. 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية إدفا دائرة المركز، مفاده اتهام المدعو (محمد. ب. ح. أ- مبيض محارة- 35 سنة- يقيم بذات الناحية) بإثارته الذعر بين أهالي القرية بعد ترويعه المواطنين بإطلاق أعيرة نارية بشوارع القرية؛ وذلك عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شخص تربطهما علاقة نسب، ثم فر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم إلقاء القبض على المتهم المذكور، وحرر المحضر اللازم بالواقعة برقم ٤٧٢٢ إداري مركز شرطة سوهاج.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بشوارع قرية إدفا دائرة مركز شرطة سوهاج لترويع المواطنين بالقرية، عقب نشوب مشاجرة بينه وبين شخص ما تربطهما علاقة نسب.

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