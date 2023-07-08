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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

“سينرچى”: تامر حسنى فتح بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية

تامر حسني
تامر حسني

عبرت شركة “سينرچي”، إحدى الشركات المنتجة لفيلم “تاج” للنجم تامرحسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية.

وقالت الشركة في بيان إنها خطوة ذكية وجريئة من النجم تامر حسني فتح بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية.

وأشادت الشركة بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن ٣١٢ مليون داخل وخارج البلاد في ١٢ يوما فقط، وما زال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامرحسني.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار تامرحسني إخراج سارة وفيق.

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