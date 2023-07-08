“سينرچى”: تامر حسنى فتح بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية

عبرت شركة “سينرچي”، إحدى الشركات المنتجة لفيلم “تاج” للنجم تامرحسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية.

وقالت الشركة في بيان إنها خطوة ذكية وجريئة من النجم تامر حسني فتح بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية.

وأشادت الشركة بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن ٣١٢ مليون داخل وخارج البلاد في ١٢ يوما فقط، وما زال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامرحسني.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار تامرحسني إخراج سارة وفيق.