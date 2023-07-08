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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المطربة حنان: كان يوجد مظاهرة من الحب في عزاء الفنان علاء عبدالخالق

المطربة حنان
المطربة حنان

أعربت نجمة التسعينات المطربة حنان، عن مدى حزنها الشديد على رحيل المطرب علاء عبدالخالق، قائلة: "كان بمثابة الضلع الثالث للمثلث التي تتكون أضلاعه مني ومن منى عبدالغنى وعلاء عبدالخالق".

وأضافت المطربة حنان، خلال لقاءها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "كنت زعلانة وأبكي على رحيل علاء عبدالخالق، لكن عندما شاهدت جنازته وما كُتب عنه في السوشيال ميديا، شعرت بحالة من السعادة لأنني اكتشفت أن هناك الكثير الذين يحبونه، ويعرفونه مثلما كنا نعرفه، الشخصية المؤدبة الخلوقة البسيطة الصديقة، وجدت أن كل الناس يعرفون عنه ذلك دون أن يعمل لنفسه دعاية أو يتحدث عن نفسه، معقبة: "علاء عبدالخالق عمره ما اتكلم عن حياته ولا عن نفسه ولا عن شخصيته". 

وتابعت: "علاء عبدالخالق كان إنسان بسيط، خلوق جدًا جدًا، قليل الكلام جدًا، دمه خفيف جدًا، فبالرغم من أنه كان قليل الكلام، لكن كان دمه خفيف جدًا، كذلك كان علاء عبدالخالق بسيط في أغنياته، عمره ما كان "روش".

وأكدت أنه كان يوجد مظاهرة من الحب في عزاء الفنان علاء عبدالخالق، وقد كان شيئًا غير متوقعًا.

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