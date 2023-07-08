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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر: على المسلم أن ينزّه الله عن صفات التجسيم (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على كل مسلم أن ينزه الله عن صفات التجسيم والتشبيه، مؤكدًا أن الله تعالى ليس كمثله شيء.

وأضاف "جبر"، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن هناك مدرستين تؤول، الأولى تقول إن اليد هي العطاء والقدرة، ونزول الله معناه نزول الملائكة التي تبلغ قبول الدعاء، أو النزول معناه تنزّل بركة ورحمة وليس نزول حركة، وحينما قال الله تعالى "تصنع على عيني" معناها تحت رعايته وحفظه، لأن العين بمعنى الحفظ والرعاية.

وتابع: "وبالتالي لا بد للإنسان أن يؤمن أولًا بأن هناك مجازًا في القرآن، لأن المجاز يجعلنا أننا نصرف اللفظ عن حقيقته المتصورة، ثم بعد ذلك إما نحدد له معنىً عند المجاوزة ومجادلة الخصم المجسم، أو نفوّض الأمر إلى الله تعالى كما هي عقيدة العوام الذين يؤمنون بأن الله لا يتصور، وأنه معنا حيثما حللنا، وناظر إلينا وقادر علينا، ولا يخطر بباله أن ينزل بذاته كأن استوى على العرش جلس جلوس سيادة"، لافتًا إلى أن كل هذا لا يليق ولا يجوز لإنسان أن يعتقده، وهذا الأمر يؤدي إلى تواجد شرخ في عقيدته، وليس مؤمنًا بالله على الوجه الأكمل، لأنه يشبه عقائد المجسمة كاليهود. 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس صفات التجسيم اعرف نبيك ليس كمثله شيء

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