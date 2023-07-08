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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الشعب الجمهورى يكلف حازم عمر بالترشح لرئاسة الجمهورية

الهيئة العليا لحزب
الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري

صرح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري انتهت من انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو عام 2023 وتوافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي.

وأكدت الهيئة العليا للحزب، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية واللائحة الداخلية للحزب، قررت الهيئة العليا اعتماد محضر الأمانة العامة المؤرخ في الخامس من يوليو من عام 2023 بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح.   

كما قررت الهيئة العليا تكليف حازم محمد سليمان عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحًا حصريًا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيًا للشروط الواردة بالمواد 141، 142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور.

كما قررت تشكيل أمانة خاصة مؤقتة تختص بالمتابعة والإشراف على الشؤون التنظيمية والمالية والإدارية وشئون الدعاية والتغطية الصحفية والإعلامية للحملة الانتخابية الرئاسية لمرشح الحزب الرئاسي، وإخطار لجنة الأحزاب السياسية، بما انتهت إليه الهيئة العليا من قرارات في انعقادها يوم السبت الموافق الثامن من يوليو من عام 2023.

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