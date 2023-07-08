استشاري يكشف مخاطر الاستخدام المبالغ فيه والخاطئ للسوشيال ميديا (فيديو)

أوضح الدكتورعمرو شليل، استشاري الصحة النفسية والأسرية، مخاطر الاستخدام المبالغ فيه والخاطئ للكمبيوتر والموبايل وتأثيرهم على الصحة النفسية، قائلاً: "إن أخطر ما تسببه السوشيال ميديا هو الاكتئاب والقلق والإحباط".

وأضاف عمرو شليل خلال لقاءه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن الإحباط أكثر ما يصيب الأزواج بسبب كثرة الاستخدام المبالغ فيه للسوشيال ميديا، وذلك بسبب ما يرونه من مظاهر ترف على اليوتيوبرز والبلوجرز، لافتًا إلى أن هذه المظاهر قد لا تكون حقيقية، حيث يعتمدون على تصدير الصور التي تكون بمثابة مصدر الدخل لهم.

وأوضح أن كثرة الإدمان على متابعة أخبار اليوتيوبر والبلوجرز تفقد الإنسان الشغف في السعي، لافتاً إلى أن هناك الكثيرين ممن يريدون إثبات أنفسهم في حياتهم العلمية والعملية لكن ما يشاهدونه ويقرأونه عن اليوتيوبر يتسبب في إحباطهم.