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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشاري: "100 يوم صحة" استكمال لتطوير القطاع الصحي على مستوى الجمهورية

100 يوم صحة
"100 يوم صحة"

كشف الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، عن أهم ما تقدمه مبادرة “100 يوم صحة”.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مبادرة 100 يوم صحة استكمال للتطوير الطبي الذي يشهده القطاع الصحي، بعد عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.

وأضاف أن خدمات المبادرة منتشرة على مستوى الجمهورية في الوحدات الصحية أو عن طريق السيارات التابعة "القوافل الطبية" لوزارة الصحة في شوارع الجمهورية، بجانب حملات التوعية للمواطنين للوقاية من الأمراض.

وأشار إلى أن مبادرة "100 يوم صحة" هي سلسلة للمبادرات التي تقوم بها الدولة في مجال الصحة، والتي تعمل على تقديم خدمات للمواطنين، والتي تعمل عن الكشف عن الأمراض، وتقديم العلاج.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم من خلال تلك المبادرة بالتركيز على الطب الوقائي والكشف المبكر عن الأمراض، مؤكدا أنه يمكن لكافة المواطنين الاستفادة من تلك المبادرة.

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