روسيا: قرار واشنطن بتزويد كييف بذخائر عنقودية يهدف لإطالة أمد الأزمة

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، أن قرار واشنطن بتزويد كييف بذخائر عنقودية يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد النظام في كييف بالذخائر العنقودية هو مظهر صارخ للنهج العدواني للولايات المتحدة المناهض لروسيا، والذي يهدف إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا والحرب حتى آخر أوكراني.

وقال زاخاروفا، نتحدث عن محاولة ساخرة لإطالة أمد معاناة السلطات الأوكرانية الحالية، بغض النظر عن الخسائر في صفوف المدنيين.

وأكدت أن التوسع المستمر في الإمدادات العسكرية، المصممة، حسب خطط واشنطن لرفع المخاطر في الصراع قدر الإمكان، يعني انخراط الولايات المتحدة وأدواتها في الأعمال العدائية.

وطالبت زاخاروفا المجتمع الدولي بعدم تجاهل هذه الحقائق الواضحة ويجب أن يرد عليها بالشكل المناسب.

كما وصفت زاخاروفا نقل الذخائر العنقودية بأنه بادرة يأس ودليل على العجز على خلفية فشل الهجوم المضاد الأوكراني المعلن.

ولفتت إلى أن السلاح المعجزة الذي تعتمد عليه واشنطن وكييف، دون التفكير في العواقب الوخيمة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار العملية العسكرية الخاصة، التي سيتم تحقيق أهدافها بالكامل.

وتابعت زاخاروفا: "من خلال توفير الذخائر العنقودية، ستكون واشنطن في الواقع شريكا في تعدين المنطقة وستتحمل المسؤولية الكاملة عن ضحايا الانفجارات، بمن فيهم الأطفال الروس والأوكرانيون".

وأكدت أن وعود أوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة العشوائية بعناية ومسؤولة لا قيمة لها، وواشنطن تتفهم ذلك.

مجلس الأمن الروسى: بايدن مصاب بالخرف ودعمه أوكرانيا سيؤدى لحرب عالمية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الولايات المتحدة تغري أوكرانيا باحتمال الانضمام إلى حلف الناتو بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمها بذخائر عنقودية.

وأوضح ميدفيديف، خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، أن وعود الولايات المتحدة لكييف قد تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، واصفا الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"النائم".