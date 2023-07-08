خبير مناعة يستعرض خدمات مبادرة "100 يوم صحة" على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس الأسبق، الخدمات التي تقدمها مبادرة “100 يوم صحة” على مستوى الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن وزارة الصحة تقدم 187 ألفا و579 خدمة ضمن حملة 100 يوم صحة في جميع المحافظات.

وأضاف أن مبادرة "100 مليون صحة" مرحلة تنفيذية عالية المستوى في الفترة الأخيرة، موضحاً أن هذه المبادرة من ضمن أهدافها الوقاية والاكتشاف المبكر، والتي تسهم في تخطي المضاعفات التي يمكن أن يصل لها المريض.

وأوضح أن المبادرة تشمل جميع المبادرات الصحية للقضاء على قوائم الانتظار، وتقديم الرعاية الصحية والخدمات والتواصل مع المواطنين فهي تشمل المرضى والأصحاء لكونها تقدم خدمات الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

وأشار إلى أن الحصول على خدمات صحية أصبح متاحا لجميع المواطنين، والمسح الشامل والكشف المبكر عن الأمراض أمر مهم، بجانب الكشف عن الأمراض غير السارية، منوهًا بأن هناك فارق كبير بين الوضع الصحي الآن والوقع قبل 9 سنوات.