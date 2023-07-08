بعد 12 عامًا.. دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

أعلن الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيله بشكل نهائي عن صفوف الفريق هذا الصيف.

دي خيا أصبح لاعب حر بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر في الصيف الحالي، وفي ظل اقتراب النادي من التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر الإيطالي.

وودع اللاعب اليونايتد عبر حسابه الشخصي بـ “انستجرام”: “أردت فقط إرسال رسالة الوداع هذه إلى جميع مشجعي مانشستر يونايتد”.

وتابع: “أود أن أعرب عن امتناني وتقديري اللذين لا يتزعزعان للحب من السنوات الـ 12 الماضية، لقد حققنا الكثير منذ أن جلبني أليكس فيرجسون إلى هذا النادي، كنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص ، لقيادة الفريق ، لتمثيل هذه المؤسسة ، كان أكبر ناد في العالم شرفًا يمنحه فقط لعدد قليل من لاعبي كرة القدم المحظوظين”.

وأتم: “لقد كانت فترة لا تُنسى وناجحة منذ أن جئت إلى هنا لم أفكر في مغادرة مدريد عندما كنت صبيا سنحقق ما فعلناه معا، الآن ، إنه الوقت المناسب لخوض تحد جديد ، لدفع نفسي مرة أخرى في محيط جديد، ستكون مانشستر دائمًا في قلبي ، لقد شكلني مانشستر ولن يتركني أبدًا”.

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 16 لقاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها دي خيا بجائزة القفاز الذهبي، بعد موسم 2017/ 2018.

صاحب الـ32 عامًا لعب موسمه الـ12 مع اليونايتد منذ انضمامه في 2011 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتُوج مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، واستطاع التأهل لنهائي كأس الاتحاد قبل الهزيمة أمام مانشستر سيتي في النهائي، إضافة لاحتلاله المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي، ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.