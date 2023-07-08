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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراكز المنيا تواصل استكمال زراعة الأشجار ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة "صور"

مراكز المنيا تواصل
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا استكمال تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء، وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بكل الشوارع والميادين والطرق الصحراوية السريعة.

قال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير، والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وتكثيف جهود إدارة الحدائق في تنفيذ خطة الوحدة المحلية في زراعة عدد من شتلات أشجار الزينة والأشجار المثمرة على مستوى المدينة والقرى التابعة له، مؤكدًا استمرار العمل بالزراعة، ومتابعة الري لجميع الأشجار، بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والحدائق، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وأضاف المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي قامت ضمن تنفيذ أعمال وفعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بزراعة أكثر من 130 شجرة بالطريق الدائري بحي جنوب المدينة، مشيرًا إلى المتابعة الدائمة لري هذه الأشجار والعناية بها، محذرًا من أية محاولات للمساس بهذه الأشجار.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية من خلال إدارة الحدائق والمشاتل حريصة علي تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية بكل شوارع وميادين أحياء المدينة والطرق الرئيسية والقرى التابعة لها والطرق الصحراوية، وذلك لتوفير بيئة صحية ونقية، وإضفاء الطابع الجمالي علي شوارع المدينة، مشيرًا إلى أن الأشجار التي تتم زراعتها تتنوع ما بين أشجار ظل وأشجار زينة وأخرى مثمرة، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية بمطاي في زراعة الأشجار بكل الأحياء والقرى.

مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
مراكز المنيا تواصل زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
المنيا زراعة أشجار بمراكز المنيا مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مركزي أبوقرقاص ومطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص

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