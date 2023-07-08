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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طيران الجيش السودانى يحلّق فوق أم درمان

أحداث السودان
أحداث السودان

شهدت سماء الخرطوم، اليوم، تحليقا مكثفا لطيران الجيش السوداني تزامنا مع إطلاق متقطع للنار في عدد من مناطق أم درمان.

وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني، العميد ركن نبيل عبدالله، عن أن العمليات العسكرية ضد الدعم السريع مستمرة كما هي مخطط لها، فيما يتركز القصف الجوي في محيط الإذاعة والتليفزيون ومعسكر المظلات التابع للدعم في ضاحية شمبات.

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‏وأضاف "عبدالله" أن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط لبؤر التمرد في أم درمان وجنوب الخرطوم وبحري، بسبب فرض ميليشيا الدعم السريع الجبايات ورسوم عبور على المواطن في المعابر الموجودة فيها. 

وأكد الناطق باسم الجيش أن ‎الدعم السريع طرد عددا كبيرا من مواطني شمبات الحلة، وأغلق المسجد ومنعهم من إقامة الصلاة.

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