ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تعلن أسماء الفائزين في مسار الشركات الناشئة بمسابقة تبتكر لعام ٢٠٢٣

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

اعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن اسماء الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣ والتي تقام تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية برئاسة ا.د شهيرة سمير ورابطة الخريجين برئاسة ا.د.ريم الكباريتى.
تنظيم د.محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ، 
د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا 
د. اسلام عدلي مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

والفائزين هم
:-
نوران فاروق عن تطبيق Dosy ‏وهو منصة لركوب السكوتر والدراجات القائمة على التكنولوجيا  ويهدف التطبيق إلى تشجيع النساء والفتيات في مصر على ركوب الدراجات البخارية.

ابانوب جمال عن تطبيق Extractor co وهو يقوم بتطوير آلة سهلة وبسيطة عالية التكلفة ومنخفضة التكلفة لاستخراج المكونات النشطة من النباتات الطبية والعطرية في خطوة واحدة بدلاً من التقنية التقليدية التي تستهلك الطاقة وتهدر 40٪ من المكونات النشطة أثناء عملية الاستخراج. في نفس الوقت .

سالم نبيل عن تطبيق Flankers وهو تطبيق 
قامت إحدى الشركات الناشئة في Agritech بتطوير طائرة زراعية بدون طيار مزودة بقدرات الكشف عن الأمراض القائمة على الذكاء الاصطناعي. تُحدث هذه الطائرة بدون طيار ثورة في مراقبة المحاصيل وإدارتها من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي ومراقبة دقيقة لتغيرات الأرض باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات متطورة ، تلتقط الطائرة بدون طيار صورًا عالية الدقة وبيانات حرارية لاكتشاف الأمراض والآفات والتشوهات في المحاصيل.

منة سلامة Beyond Reality Solutions
عن شركة ناشئة تتخصص في تقديم تقنيات XR وحلول التحفيز في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية للإعلانات والثقافات الرقمية 
مصطفي محمد Akoub AgriTech Services عن فكرة شركة ناشئة متخصصة في تلقيح أشجار النخيل ورش المبيدات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بواسطة الطائرات بدون طيار.
شريف النبراوي عن تطبيق Vero والذي يوفر  حلولًا غامرة بدءًا من التطبيقات التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز والجولات الافتراضية 360 وتطبيقات GIS. عن طريق مجموعة فريق في مجال البحث والتطوير في مجال الواقع الافتراضي في مجالات مختلفة مثل العقارات ، والتجزئة ، والتعليم والتدريب ، والسياحة.

و من المقرر اقامة الحفل الختامى لملتقى عين شمس تبتكر ٢٠٢٣ يوم الاربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ بمقر المركز
لتسجيل الحضور يرجى زيارة الموقع التالى: https://bit.ly/42IBK98

أسماء الفائزين إقامة الحفل الختامي التعليم والطلاب الحفل الختامي الدراسات العليا والبحوث الدراجات البخارية العلاقات الدولية النباتات الطبية والعطرية الواقع الافتراض بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

بعد تصدرها الترند.. أزمات فى حياة الفنانة حورية فرغلى

"الدستورية" تقضى بتجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة لنظر طعون عودته لرئاسة الزمالك

أستاذ دراسات إسلامية يكشف سبب بناء سور مجرى العيون (فيديو)

بعد رحيله.. 3 حلول أمام "كولر" لتعويض حمدى فتحى فى الأهلى

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الأفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى