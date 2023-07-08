الفائزين في مسار الشركات الناشئة بمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣

اعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن اسماء الفائزين بمسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣ والتي تقام تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بالتعاون مع قطاع العلاقات الدولية برئاسة ا.د شهيرة سمير ورابطة الخريجين برئاسة ا.د.ريم الكباريتى.

تنظيم د.محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال ،

د.وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، د. محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا

د. اسلام عدلي مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

والفائزين هم

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نوران فاروق عن تطبيق Dosy ‏وهو منصة لركوب السكوتر والدراجات القائمة على التكنولوجيا ويهدف التطبيق إلى تشجيع النساء والفتيات في مصر على ركوب الدراجات البخارية.

ابانوب جمال عن تطبيق Extractor co وهو يقوم بتطوير آلة سهلة وبسيطة عالية التكلفة ومنخفضة التكلفة لاستخراج المكونات النشطة من النباتات الطبية والعطرية في خطوة واحدة بدلاً من التقنية التقليدية التي تستهلك الطاقة وتهدر 40٪ من المكونات النشطة أثناء عملية الاستخراج. في نفس الوقت .

سالم نبيل عن تطبيق Flankers وهو تطبيق

قامت إحدى الشركات الناشئة في Agritech بتطوير طائرة زراعية بدون طيار مزودة بقدرات الكشف عن الأمراض القائمة على الذكاء الاصطناعي. تُحدث هذه الطائرة بدون طيار ثورة في مراقبة المحاصيل وإدارتها من خلال توفير رؤى في الوقت الفعلي ومراقبة دقيقة لتغيرات الأرض باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات متطورة ، تلتقط الطائرة بدون طيار صورًا عالية الدقة وبيانات حرارية لاكتشاف الأمراض والآفات والتشوهات في المحاصيل.

منة سلامة Beyond Reality Solutions

عن شركة ناشئة تتخصص في تقديم تقنيات XR وحلول التحفيز في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية للإعلانات والثقافات الرقمية

مصطفي محمد Akoub AgriTech Services عن فكرة شركة ناشئة متخصصة في تلقيح أشجار النخيل ورش المبيدات باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بواسطة الطائرات بدون طيار.

شريف النبراوي عن تطبيق Vero والذي يوفر حلولًا غامرة بدءًا من التطبيقات التفاعلية ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز والجولات الافتراضية 360 وتطبيقات GIS. عن طريق مجموعة فريق في مجال البحث والتطوير في مجال الواقع الافتراضي في مجالات مختلفة مثل العقارات ، والتجزئة ، والتعليم والتدريب ، والسياحة.

و من المقرر اقامة الحفل الختامى لملتقى عين شمس تبتكر ٢٠٢٣ يوم الاربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ بمقر المركز

لتسجيل الحضور يرجى زيارة الموقع التالى: https://bit.ly/42IBK98