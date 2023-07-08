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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهداف وشروط القبول ببرنامج "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية" بآداب حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن برنامج "الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بنظام الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، في ظل ما تتميز به كليات الجامعة من العديد البرامج المميزة والفريدة ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مجالات وتخصصات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ويهدف برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية إلى تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية لهم القدرة على المنافسة ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة، القدرة على إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري، وكذلك المساحة التصويرية الجوية، التطوير المستمر فى جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج بما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية، تحديث وتطوير المحتويات العلمية للمقررات الدراسية وفقا لمتطلبات سوق العمل بما يواكب التقدم العلمى فى مجال الجيوماتكس، إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وكذلك إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال و معرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية والفضائية، تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى من كوادر علمية مؤهلة قادرة على إنشاء وتطوير الخرائط بالأساليب العلمية الحديثة مثل التصوير الجوي، و تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، ونظم تحديد الموقع بالأقمار الصناعية للمشاركة فى التنمية المستدامة وبناء المشاريع القومية العملاقة.

ويتميز البرنامج بأنه يعتمد على أحدث الطرق الحديثة في التدريب، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في مجال المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتتسم الدراسة بأنها تتم في معامل مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة والبرامج الحديثة، ويعتمد البرنامج على تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية من خلال الهيئات والشركات الكبرى في الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، تدريب الطلاب في الهيئات وشركات المقاولات الكبرى.

ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية ومجالات المساحة الجوية، والمساحة الجيولوجية والمساحة العسكرية ومراكز دعم واتخاذ القرار في جميع المحافظات والهيئة المصرية للمساحة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الأرصاد الجوية، وهيئة التنمية السياحية، والشركات البترولية والتعدينية، وهيئة التخطيط والتنمية العمرانية، والمشروعات القومية وشركات المقاولات والشركات الهندسية الكبرى داخل مصر وخارجها.

وتتمثل شروط القبول بالبرنامج بأن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة علمى او أدبى أو المحولين إلي الكلية من كليات أخرى أو من أقسام كلية الآداب، كذلك يتم قبول الطلاب الوافدين.

ولمنح درجة الليسانس فى الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية إتمام مدة الدراسة ٨ مستويات دراسية مقسمة إلى أربع سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة.

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