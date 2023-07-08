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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط المتهمين فى مشاجرة أمام مطعم بمدينة نصر

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام 3 بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، وطرف ثان مدير مطعم و4 عمال، بسبب محاولة الطرف الثانى صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم، لقيامهم بمضايقة المترددين عليه، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية منطقة مدينة نصر

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