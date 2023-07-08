ضبط كمية من الحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته: "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول".

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول" وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.