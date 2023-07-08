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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كمية من الحشيش فى حملات أمنية بالقاهرة

حشيش
حشيش

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته: "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول".

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى - هاتف محمول" وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول".

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم. 

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