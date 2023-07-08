برعت في أدوار الشر.. محطات فارقة في حياة الفنانة علية الجباس

يحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة علية الجباس، التي تركت بصمتها في عالم السينما بسبب تنوعها وإختلافها في الأدوار التي أدتها وخصوصاً أدوار الشر التي من خلاله استطاعت إقناع الجمهور بقوتها في أعمالها الدرامية.

بدأت الفنانة القديرة علية الجباس مشورها الفني عندما قامت بتأسيس فرقة الجمارك المسرحية كبداية لها، ثم عملت بنادي المسرح مع الفنان القدير فؤاد صالح، ويعرف أنها من ضمن مؤسسي فرقة الإقليمي مع نصر الدين الغريب.

محطات فارقة في ذكرى الفنانه علية الجباس

وظهرت الفنانة علية الجباس على جمهورها في دور لها بمسرحية “الدرافيل”، ثم بعدها أختارها المخرج أسامة أنور عكاشة لأداء دور السبعاوية في مسلسل “ليالي الحلمية” ثم اتجهت إلى الأعمال السينمائية لتبدأ في صنع تاريخها المهني.

ودخلت الفنانه علية الجباس عالم السينما لتشارك في عددة أعمال مع مجموعة من ألمع النجوم ومن ضمن أعملها السينمائية:"هستيريا - امرأة فوق القمة - الخطيئة السابعة - إشارة مرور - ضربة جزاء - لحظات حب - كرسي في الكلوب - اللحظات التي اختفت - عليه العوض - كونشرتو في درب سعادة".

وشاركت الجباس في مجموعة من أنجح الأعمال الدراميه وأبرزهم: "حديث الصباح والمساء - إحنا نروح القسم - أهل الدنيا - الوهم و الخديعة - الشهاب - بدارة - افتح قلبك - أوراق مصرية - زوجة العمدة - نحن لا نزرع الشوك - زوجة المعلم برعي - سنوات الشقاء والحب".

رحيل الفنانة علية الجباس عن عالمنا

وفارقت الفنانة القديرة علية الجباس عالمنا في 29 مايو عام 2002، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاماً، لتترك لنا تاريخ هائل من الأعمال السينمائية والدرامية التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور.