"الأرصاد" تُحذر المصطافين من حركة الأمواج خلال الـ72 ساعة المقبلة بتلك المدن

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، والذي يعمل على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتأثيره مستمر على البلاد اليوم أيضًا.

ولفت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبر العامل الأساسي في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ37 والـ38 درجة مئوية، بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مرددة: "الأمور والأحوال المناخية مستقرة".

وأوضحت أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة الليل يكون معتدلًا على أغلب الأنحاء.

"الأرصاد": اليوم تشهد البلاد نشاط رياح نسبيًا

وتابعت: "اليوم متوقع نشاط نسبي في الرياح، والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء، تتراوح سرعاته ما بين الـ30 والـ35 كم/ ساعة، كما يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، دمياط وبلطيم والعلمين ومطروح والإسكندرية، والتي متوقع ارتفاع الأمواج فيها حتى 3 أمتار".

وذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة اضطراب الأمواج ستنتهي يوم الإثنين، محذرة المواطنين المصطافين خاصة على شواطئ البحر المتوسط، مشددة على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.