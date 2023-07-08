ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تُحذر المصطافين من حركة الأمواج خلال الـ72 ساعة المقبلة بتلك المدن

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

 وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على القناة الأولى، اليوم السبت،  إن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، والذي يعمل على استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو وتأثيره مستمر على البلاد اليوم أيضًا.

ولفت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يعتبر العامل الأساسي في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية؛ بينما تسجل درجة الحرارة المحسوسة ما بين الـ37 والـ38 درجة مئوية، بالإضافة لزيادة فترة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مرددة: "الأمور والأحوال المناخية مستقرة".

وأوضحت أن اليوم يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، مشيرة إلى أن الطقس خلال فترة الليل يكون معتدلًا على أغلب الأنحاء.

"الأرصاد": اليوم تشهد البلاد نشاط رياح نسبيًا 

وتابعت: "اليوم متوقع نشاط نسبي في الرياح، والذي يعمل على تلطيف نسبي في الأجواء، تتراوح سرعاته ما بين الـ30 والـ35 كم/ ساعة، كما يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، دمياط وبلطيم والعلمين ومطروح والإسكندرية، والتي متوقع ارتفاع الأمواج فيها حتى 3 أمتار".

وذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة اضطراب الأمواج ستنتهي يوم الإثنين، محذرة المواطنين المصطافين خاصة على شواطئ البحر المتوسط، مشددة على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

الأرصاد الملاحة البحرية حركة الأمواج المصطافين بشواطئ المتوسط حالة الطقس

الأكثر قراءة

"تاج" تامر حسنى يتصدر عربيًا بربع مليار جنيه إيرادات

"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر محققًا إيرادات قياسية

مهرجان العلمين الجديدة.. أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

"الخشت": ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بطب قصر العينى

روسيا: واشنطن لا تُدرك خطورة أفعالها.. والعالم يقترب من حرب عالمية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى