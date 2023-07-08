ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مهرجان العلمين الجديدة.. أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول مهرجان العلمين الجديدة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط.

مهرجان العلمين الجديدة: 

 

يعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

يضم 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي.

الأنشطة تضم عرض أزياء عالميًا.

يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.

تنظيم بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا.

تنظيم بطولة ترياثلون سباقًا ثلاثيًا وبطولة بادل عالمية دولية.

تقام حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.

عروض للطائرات RC وبطولة للتجديف.

مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة 2023 الشرق الأوسط مصر أكبر حدث ترفيهي حدث ترفيهي

مواد متعلقة

غسان كنفانى.. أيقونة النضال العربى

أستاذ تمويل واستثمار: العالم كله "يحتاج مصر" (فيديو)

كاتب صحفى: "حياة كريمة" المشروع الأعظم فى تاريخ مصر (فيديو)

أستاذ تمويل: الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت فى أشدها (فيديو)

أستاذ اقتصاد: "حياة كريمة" تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين (فيديو)

أستاذ استثمار: "حياة كريمة" تستهدف تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين بالقرى (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض معلومات حول مبادرة "مستورة" (فيديو)

جمال رائف: "حياة كريمة" تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش

"تاج" تامر حسنى يتصدر عربيًا بربع مليار جنيه إيرادات

"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر محققًا إيرادات قياسية

أخبار فاتتك|الأهلى يتلقى ضربة موجعة بغياب هذا الثنائى عن القمة وحالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب في النسخة الثالثة من  حملة "مانحى الأمل" العالمية

حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع " التوعية "اعرف حقك واطمن"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى