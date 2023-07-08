بينها "بيوت حقيقية لشخصيات خيالية" فى بيت المعمار.. أجندة "الدستور" الثقافية

"بيوت حقيقية لشخصيات خيالية"، إحدى الفعاليات التي يحتشد بها اليوم السبت 8 يوليو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي السادسة والنصف مساء، يحتضن بيت المعمار المصري بدرب اللبانة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاء جديد من لقاءات مدرسة خزانة التراث، وفي إطار احتفاليات بيت المعمار المصري بتأسيس القاهرة.

ويحل الكاتب والمصور الفوتوغرافي دكتور ميشيل حنا، في ضيافة اللقاء والذي يعقد تحت عنوان "بيوت حقيقية لشخصيات خيالية"، وحديث عن البيوت التي سكن فيها أبطال بعض الأفلام السينمائية، وعرض لفيلم "هدي"، وعرض للأماكن الطبيعية التي ظهرت في الفيلم ومازالت باقية حتى الآن.

ــ الفن التشكيلي بين الأصالة والتجديد

وفي السابعة والنصف، يعقد بقصر ثقافة أسيوط، لقاء بعنوان الفن التشكيلي بين الأصالة والتجديد وأثره علي الأدب"، ويشارك في اللقاء كل من: عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، الدكتور وجدي رفعت نخلة، والدكتور صفاء كامل حمدان، مدير قصر ثقافة أسيوط، ويتناول اللقاء علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين الأدب والفن التشكيلي.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة والنصف مساء ــ ، يفتتح بجاليري باكسس بالزمالك، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي حنفي محمود، والذي يقام تحت عنوان "تراحم".

ــ ريم بسيوني تبحث عن السعادة ببيت السناري

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، في ضيافة بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية لمناقشة كتابه الأحدث "البحث عن السعادة .. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة".

يشارك في الأمسية ويناقش الكتاب كل من: دكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، سعيد عبده رئىس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتورة رانيا يحيي، رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون.

يتطرق اللقاء حول كتاب "البحث عن السعادة.. رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة" الذي يحتوي على تاريخ وحكايات أشهر الشخصيات في عالم التصوف، ويقدم رحلة للبحث عن السعادة المرتبطة بالرضا من خلال مجموعة من الأفكار التي تعكس الحب بمعناه الشامل والواسع، كما يشتمل اللقاء على مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، ومنها مقطوعة موسيقية جديدة على الفلوت.

ــ نادي سينما الجزويت يعاود نشاطه بعرض "الحوت"

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يعاود نادي سينما الجزويت، بجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، بمقره الكائن بالفجالة، نشاطه، وذلك بعرض الفيلم الروائي الطويل The whale أو "الحوت"، ويعقب العرض مناقشة حوله مع الحضور.

والفيلم أمريكي من إنتاج عام 2022، وتبلغ مدة عرضه 117 دقيقة، من بطولة براندن فريزر، سادي سينك، هونج تشاو، ومن إخراج صامويل آرنوفسكي.

وتدور أحداث الفيلم، حول مدرس لغة إنجليزية يعاني من السمنة المفرطة، مما يجعله يفضل العزلة علي الإنخراط مع الناس، وإن كان يعيد التواصل مع ابنته المراهقة، فهل تنجح محاولته، هذا ما تكشف عنه أحداث الفيلم.

ــ إسكندرية ليه بجزويت الإسكندرية

وفي السابعة مساء، يحل الفنان سيف عبد الرحمن في ضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ولقاء حول المخرج الكبير يوسف شاهين، وعرض لفيلم "إسكندرية ليه؟"، في ذكري المخرج العالمي وشهادات حية ومعاصرة عن فنه وإبداعه، ويعقب العرض اللقاء مع الفنان سيف عبد الرحمن، أحد أبطال الفيلم، ويدير الحوار ويقدمه الناقدين الفنيين، سامي حلمي وإسلام كمال.