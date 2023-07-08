أستاذ تمويل واستثمار: نصيب مصر 9 مليارات دولار من الاستثمارات التى تأتي للقارة الأفريقية

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، التفاصيل الكاملة لتقرير "الأونكتاد"، قائلًا: "إن منظمة الأونكتاد هي منظمة ذات أهمية في الاقتصاد العالمي والدول النامية بشكل خاص، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية، وبالتالي لا تقل أهمية عن البنك الدولي".

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" الذي يقدمه الإعلامي ضياء رشوان، عبر فضائية etc، أن ما يصدر عن منظمة "الأونكتاد" من تقارير توضع موضع اهتمام من قبل مختلف دول العالم والمؤسسات التمويلية، ومؤسسات التقييم والتصنيف للدولة، وتكون محطة مهمة يتم النظر إليها من قبل مؤسسات الاستثمار التي تبتغي توجيه أرقام للاستثمارات في أي دولة على مستوى العالم، ون هنا تأتي أهمية هذا التقرير.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن تقرير "الأونكتاد" يرصد الواقع، بمعنى أن مصر خلال السنوات الأخيرة كانت تستحوذ على المكانة الأولى داخل القارة الإفريقية، من حيث الدول الأكثر جاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة تحصل في المتوسط على 45 مليار دولار من الاستثمارات الدولية، ونصيب مصر يكون في حدود 20% من هذا الرقم، وفي المتوسط فإن نصيب مصر 9 مليارات دولار من الاستثمارات التي تأتي للقارة الأفريقية.