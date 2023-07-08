وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث انقلاب تروسيكل بسيوة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه فور تلقيه بلاغ عن حادث انقلاب تروسيكل بمدينة سيوة وأصيب 7 أشخاص، أجرى اتصالًا هاتفىًا إلى الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة المركزي لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارىء بمستشفى سيوة المركزي ونقل المصابين وعددهم ٧ مصابين إلى مستشفى سيوة المركزي لتلقي الخدمات العلاجية المناسبة طبقًا وتصنيف الحالات الطبية.

وتابع وكيل صحة مطروح تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمصابين السبعة رجل وثلاث سيدات وثلاثة أطفال، حيث تم تشخيص حالة الرجل بكدمة شديدة بالعين اليسرى وسحجات واشتباه كسور بالقدمين، وجاري عمل الفحوصات اللازمة، وحالة السيدة الأولى اشتباه بكسر في الفخذ، وجاري عمل الفحوصات اللازمة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن حالة السيدتين الثانية والثالثة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحالتهما مستقرة، وحالة الطفل الأول جرح قطعي كبير بالرأس واشتباه كسر بالفك، وجاري عمل الفحوصات والأشعات اللازمة، وحالة الطفل الثاني جرح قطعي بسيط بالرأس، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وحالة الطفل الثالث اشتباه كسر بالركبة وجاري عمل الفحوصات اللازمة، ولا توجد أي حالة وفاة.

وتأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل صحة مطروح، من تواجد مدير المستشفى على رأس الحدث وجميع القوى البشرية و توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة لاستقبال الحالات و جاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية و الطبية لمصابي الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين و لتذليل أي عقبات قد تستجد.