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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصر الحقيقية.. قناة الحياة تريند رقم واحد على تويتر بسبب حفل "الأساتذة" لمدحت صالح فى الأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح

تصدرت قناة الحياة، التريند رقم واحد على تويتر، بسبب إذاعتها حفل "الأساتذة" المقام بدار الأوبرا المصرية، للفنان مدحت صالح، وهو الذي تابعه الملايين من المشاهدين على الهواء مباشرة.

وجاء في المركز الثاني في الترنيد  الفنان مدحت صال"، بعد التألق الكبير خلال الحفل وأداء العديد من الأغاني المميزة.


وشهد الحفل حضور عدد كبير من المسؤولين والنقاد والإعلاميين ومنهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، وكذلك الناقد الفني طارق الشناوي، والإعلامية جاسمين طه زكي، فيما أجرت الإعلامية أميرة العادلي العديد من اللقاءات على هامش الحفل.


ويقام حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون بين الفنان مدحت صالح ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

والهدف من  هذا المشروع، إظهار مصر الحقيقية من خلال إعادة صياغة التراث الموسيقي المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل التخت التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

 

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