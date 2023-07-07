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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يلغي الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماعها الذي عُقد اليوم، على إلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن ذلك القرار يعني أن الأندية الستة عشر الفائزة في الدور التمهيدي الثاني ستتأهل إلى دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية (موسم 2023-2024).

وكان "كاف"، قد استقر في وقت سابق، على إعفاء الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي، من خوض منافسات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تبدأ مشوارها في البطولة، بداية من مرحلة المجموعات.

ويشارك في النسخة الأولى لبطولة دوري السوبر الإفريقي، كل من الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، أنيمبا النيجيري، مازيمبي الكونغولي.

وعلى جانب آخر، أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، في اجتماعها اليوم، إعادة تشكيل لجنة الحكام بـ "كاف".

وقال "كاف" في بيانه، أن اللجنة التنفيذية عينت الأعضاء الجدد التالية أسماءهم في لجنة حكام "كاف"، وهم:

- هيوز الآن أدجوفي (بنين) رئيسًا للجنة، والجنوب إفريقي فيكتور جوميز نائبًا للرئيس

الأعضاء الآخرون هم: 

- فاتو جاي من السنغال

- دومبويا أبو بكر (غينيا)

- علي محمد أحمد (الصومال)

- تسيفانيش وريتا (إثيوبيا)

- جمال حمودي من الجزائر

- يحيى حدقة من المغرب

- أوليفير سافاري كابيني من جمهورية الكونغو الديمقراطية

- رينيه دانيال لوزايا من الكونغو

- إيناسيو كانديدو من أنجولا

- جلاديس لينجوي من زامبيا

- أمينو شانتالي شعيبو من نيجيريا

وقال باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال الاجتماع: "إن نزاهة واستقلالية ومصداقية الحكام ومفوضي المباريات ومشغلي تقنية حكم الفيديو المساعد أمر بالغ الأهمية لاحترام كرة القدم الأفريقية ونموها ، ونحن على ثقة من أن أعضاء لجنة حكام "كاف" المعينين حديثًا سيساهمون في النمو وعالمية القدرة التنافسية لكرة القدم في أفريقيا ".

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