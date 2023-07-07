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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العكلوك لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل ضربت عرض الحائط بشروط عضويتها في الأمم المتحدة

مهند العكلوك
مهند العكلوك

قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إسرائيل دولة غير ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعلنا نشكك في استحقاقها للعضوية.

ولفت «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إسرائيل وافقت على قرار تقسيم فلسطين، وكانت عضويتها بالأمم المتحدة مشروطة بأن تقبل بالدولة الفلسطينية الأخرى، لكن إسرائيل الآن، تضرب بعرض الحائط شروط عضويتها وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم جواز الاستحواذ على أراضي الآخر بالقوة.

وأضاف: "جرائم إسرائيل تحرج العالم، ويوجد أكثر من ألف قرار على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإسرائيل لا تلتزم بهذه القرارات، لأن المجتمع الدولي ينظر بمعايير مزدوجة لما يحدث في أوكرانيا وفي فلسطين، فالقانون واحد لكن التفاعل الدولي مختلف".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيل يدعي أنه يتخوف دائما من أن تتحول جنين إلى غزة، أو تتحول غزة إلى نابلس كنقطة تجمع لمواجهة الاحتلال والتصدي له، وهذا ليس فقط سوى إدعاء باطل لمحاربة الشعب الفلسطيني، ويتخذه ذريعة للهجوم على الفلسطينيين والقضاء على أي فكرة لمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلي.

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