بالتعاون مع «المتحدة».. رئيس دار الأوبرا يكشف كواليس تحضيرات حفل «الأساتذة ومدحت صالح»

كشف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، كواليس تحضيرات إطلاق حفل “الأساتذة” بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: “التنفيذ كان مفاجأة، والتجهيزات كانت على أعلى مستوى”.

وأضاف “داغر” خلال لقائه على هامش فعاليات حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان لها الدور الأبرز.

وأوضح رئيس دار الأوبرا، أن حفل "الأساتذة" أشبه بالمهرجان الكبير، لافتاً إلى أن الفنان مدحت صالح عرض فكرة مشروع "الأساتذة" على وزيرة الثقافة، وعلق: "بناء على توجيهات وزيرة الثقافة، جلست مع الفنان مدحت صالح، وبدأنا التخطيط للفكرة، وأعمل معه، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ فكرة جميلة كهذه دون معاونة هيئة إعلامية حقيقية تستطيع أن توصل هذا للناس".

ويحيي المطرب مدحت صالح أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة

يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة (الحياة).

برنامج حفل «الأساتذة ومدحت صالح»

مشروع «الأساتذة» يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.