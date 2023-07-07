مع إطلاق "ثريدز".. محمد الباز يدعو لتدشين مبادرة لترشيد استهلاك السوشيال ميديا

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن وضع العرب مخزي بصورة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع “السوشيال ميديا”، وعلق: "وضعنا صعب وشكلنا وحش جداً، لأن العرب مستهلكين للسوشيال ميديا فقط دون المساهمة".

التسجيل عبر ثريدز

وأكد الدكتور محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن “السوشيال ميديا” تجارة عالمية واضحة المعالم، حيث أشار أخر التقارير المعنية بهذا الأمر أنه في الـ6 أشهر الأولى من عام 2023 استطاع “إيلون ماسك” تحقيق أرباح وصلت إلى 100مليار دولار، بينما استطاع “مارك” تحقيق أرباح قدرها 59مليار دولار".

وتابع:" خلال 24 ساعة طبقاً لتقرير "مارك" أكد أن 70 مليون مواطن اشتركوا في موقع ثريدز، وهنا يجب طرح سؤال واضح وهو إحنا كامصريين وعرب فين من التجارة دي".

ترشيد استهلال السوشيال ميديا

واستطرد:" نحن نستهلك السوشيال ميديا بصورة مخيفة، ويجب أن نعرف أن حقيقة هذه المنصات التجارة والربح، ولا أعلم هل نحن بحاجة فعلية إلى تطبيق ثريدز؟".

وحرص الدكتور محمد الباز على الدعوة لتدشين مبادرة لترشيد استهلاك السوشيال ميديا، وذلك لمحاولة السيطرة على هذا الإدمان الذي لحق جميع أفراد المواطنين، فلم يعد الأمر مقتصرًا على فئة عمرية بعينها.