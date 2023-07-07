الكيلاني: الملايين سيشاهدون حفل "الأساتذة" عبر قنوات "الشركة المتحدة"

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، رسالة شكر لجميع الإعلاميين القائمين على نقل فعاليات حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، وخص بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتًا إلى أن البروتوكول الموقع مع وزارة الثقافة، كان له أثرًا كبيرًا في توصيل الخدمة الثقافية التي تعمل الوزارة على تقديمها.

وأضافت “الكيلاني” خلال لقائها على هامش فعاليات حفل "الأساتذة ومدحت صالح" المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه إذا كان حضور حفل "الأساتذة" ألف شخص في دار الأوبرا، فإنه من خلال نقل الحفلة على الهواء سيشاهدها الملايين، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك توثيق لحفل "الأساتذة" حيث سيتم إذاعته بعد ذلك، وبالتالي سيكون هناك استمرار للتواصل الثقافي مع الناس.

وأوضحت أن فكرة مشروع "الأساتذة" كانت للفنان مدحت صالح، لافتة إلى أنها كانت عن التراث، حيث يعتبر التراث الغنائي المصري عظيم وغني جدًا، حيث أحضر مدحت صالح ملف كامل للمشروع، وعندما عرضه طلب التعاون مع وزارة الثقافة، باعتبارها بيت المثقفين والفنانين المصريين جميعًا.

ويحيي المطرب مدحت صالح أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة

يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة (الحياة).

برنامج حفل مدحت صالح «الأساتذة»

مشروع «الأساتذة» يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.