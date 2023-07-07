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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافى يكشف أسباب زيادة نبضات القلب

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب الرئيسية لزيادة معدل نبضات القلب بصورة غير طبيعية، التي يعاني منها العديد من الأشخاص.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على فضائية صدى البلد، أن السبب الرئيسي لزيادة معدل نبضات القلب، حدوث خلل كهربائي في عضلة القلب، مما يسبب زيادة معدل نبضات القلب.

وتابع: أفضل طريقة للكشف عن حدوث خلل كهربائي للقلب، هو وضع هولتر لأكثر من يوم، ومن خلاله يتم التوصل إلى معرفة السبب الرئيسي وراء حدوث خلل كهربائي بالقلب.

وأوضح موافي، أن القلب يحتوي على بؤر تقوم بإصدار الكهرباء للقلب، والقلب يتبع البؤرة التي تصدر أكبر عدد من الكهرباء في الدقيقة.

 

 

 العلاقة بين مرض السكر والإفراط في الأكل

 

وأوضح الدكتور حسام موافي، أن من أعراض الإصابة بمرض السكري، فقدان الوزن، رغم الشهية العالية التي يتمتع بها المصاب ورغبته في تناول العديد من الأطعمة.

وأشار إلى أن من أبرز الأطعمة التي يجب على مريض السكر تناولها «الخيار، الجرجير، السلطات»، لأن هذه الأطعمة لا تحتوي على سعرات حرارية عالية.

زيادة نبضات القلب حسام موافي

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