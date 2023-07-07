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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القصة الكاملة لدهس عامل مسجد بالتجمع الأول

دهس
دهس

يكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لضبط المتهم بدهس عامل بمسجد بمنطقة التجمع الأول. 

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة مصرع عامل مسجد دهسا أسفل عجلات سيارة BMW بمنطقة التجمع الأول أن المتهم رجل أعمال وصاحب سلسلة مطاعم شهيرة. 

وأضافت التحريات أن المتهم يدعى "م. ع. أ"، وكان يقود سيارة BMW بيضاء اللون وهرب عقب ارتكاب الحادث.

وتابعت التحريات أن العامل توفى متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة وتم تحرير المحضر رقم 9787 جنح التجمع الأول لسنة 2023.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية جديدة، اليوم الجمعة، عندما دهست سيارة BMW فارهة عامل مسجد مما تسبب فى وفاته بعد تهشم جمجمته. 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مروري ومتوفى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة "حسن. ع"، عامل بمسجد، مصاب بكسر بالمجمجمة ونزيف داخلى وتوفى متأثرا بإصابته  وتم نقله لمستشفى بدر الجامعي.

 وتم تحديد السيارة المتسببة في الحادث، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمة، وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. 

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