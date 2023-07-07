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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسؤول أمريكي لـ"القاهرة الإخبارية": الذخائر التقليدية لا تحقق الفعالية في أوكرانيا

الذخائر
الذخائر

قال جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن الرئيس جو بايدن يعتقد أن أوكرانيا في حاجة إلى مزيد من الذخائر، لافتًا إلى أن الذخائر التقليدية كان من شأنها إبطاء العمليات في كييف.

وأضاف “روبين” خلال مداخلة عبر “سكايب” بفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفًا في الحرب، معقبًا: "رأينا الكثير من  الذخائر التي أرسلت إلى أوكرانيا، لكن لم يتم استخدام هذا النوع على مدى عقود طويلة". 

وأشار إلى أن الكونجرس في هذا الشأن كان يضغط على بايدن، لأنه يرى أن هذه القنابل ستحدث أثرًا كبيرًا ضد روسيا، وليس فقط الكونجرس، ولكن هناك الكثير من المكونات الداخلية الأخرى التي أصرت على إرسال هذا النوع من الذخائر لكييف، وكان هذا وجهة نظر بايدن لحتمية ارسال هذا النوع من الذخائر لدعم الهجمة المضادة الأوكرانية، لأن الذخائر التقليدية لا تحقق الفاعلية المطلوبة. 

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