غسان كنفانى.. أيقونة النضال العربى

يعد غسان كنفانى أحد أشهر الكتاب العرب فى عصرنا الحديث، وأيقونة الكفاح والنضال الفلسطينى، ولد فى عكا عام ١٩٣٦م، واغتاله «الموساد» الإسرائيلى فى 8 يوليو عام ١٩٧٢، عبر تفجير سيارته فى منطقة «الحازمية» قرب بيروت، ليغادر عالمنا عن عمر ناهز الـ٣٦ عامًا.

نالت كتاباته الأدبية شهرة واسعة فى الوطن العربى وخارجه، وركز على تجسيد معاناة الشعب الفلسطينى وإذكاء روح الثورة والنضال ضد المحتل، بعدما عاش فى يافا حتى مايو ١٩٤٨، ثم فر إلى لبنان مع عائلته كلاجئين، وبعدها انتقل إلى سوريا، وعمل فى دمشق ثم فى الكويت، وبعد ذلك فى بيروت منذ ١٩٦٠.

أصدر «كنفانى» حتى تاريخ وفاته المبكر ١٨ كتابًا، وكتب مئات المقالات فى الثقافة والسياسة، وبعد وفاته تمت إعادة نشر جميع مؤلفاته بالعربية. كما جمعت رواياته وقصصه القصيرة ومسرحياته ومقالاته، ونشرت فى ٤ مجلدات، وترجم معظم أعماله إلى ١٧ لغة، ونشر فى أكثر من ٢٠ دولة، إضافة إلى تحويل اثنتين من رواياته إلى فيلمين سينمائيين.

فى يوليو ١٩٧٢، اغتيل فى بيروت مع ابنة أخته «لميس»، فى انفجار سيارة مفخخة ينسبها الفلسطينيون للمخابرات الإسرائيلية، كما أنه كان عضوًا فى المكتب السياسى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورئيس تحرير مجلتها «الهدف»، وناطقًا رسميًا باسمها ومسئولًا عن نشاطها الإعلامى.

حصل على جائزة «أصدقاء الكتاب» فى لبنان عن روايته «ما تبقى لكم» عام ١٩٦٦، ونال اسمه جائزة منظمة الصحفيين العالمية فى ١٩٧٤، وجائزة «اللوتس» فى ١٩٧٥، كما مُنح وسام القدس للثقافة والفنون فى ١٩٩٠.