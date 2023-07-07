موعد صرف مكافأة الامتحانات لـ المعلمين والإداريين 2023 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد صرف مكافأة الامتحانات لـ"المعلمين والإداريين 2023"

الأساس الذي تصرف عليه مكافأة الامتحانات للمعلمين.

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أساسًا لصرف مكافأة المعلمين وهي تصرف على أساسي راتب 2015 و2016 للمعلمين بينما تصرف للإداريين بالوزارة على أساس 2014.

مواعيد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين

مواعيد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين تختلف باختلاف الإدارة التعليمية، والغالبية تصرف المكافأة لها في شهر يوليو الحالي من العام الجاري 2023 من ميزانية العام الجديد كما سيتم صرف المستحقات الخاصة بعملية المراقبة والتصحيح في امتحانات الثانوية العامة 2023 فور الانتهاء من إجراء الامتحانات وعمليات التصحيح.

يذكر أن هناك استمارات يتم إعدادها بالنسبة للمشاركين في امتحانات الدور الثاني، وجار إعدادها من قبل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية، ويتم صرفها بعد توافر السيولة اللازمة.

تحديد قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين والإداريين

ويتم تحدد قيمة مكافأة الامتحانات 2023 بحسب المراحل التعليمية ما بين 500 و2000 جنيه، ووفقًا للمرحلة التعلمية التي يشارك المعلم في امتحاناتها، بالإضافة إلى المهمة التي يقوم بها خلال فترة الامتحانات.

الاستعلام عن مكافأة الامتحانات المستحقة للمعلمين والإداريين إلكترونيًا

مكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المعلمين والإداريين من الاستعلام عن قيمة المكافأة التي تصرف لهم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط

https://moe.gov.eg/

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

- الضغط على الرمز المخصص للاستعلام عن المكافأة والمرتبط بالامتحانات.

- إدخال مبلغ الراتب الشهري الخاص بالمعلم وفترة الخدمة التي قضاها في الوظيفة.

- الضغط على كلمة “استعلام” للحصول على جميع المعلومات والتفاصيل الضرورية.

ومن خلال إجراء الخطوات السابقة يتمكن المعلم أو الإداري من الاستعلام عن القيمة المستحقة له والخاصة بمكافأة الامتحانات.