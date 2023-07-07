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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كواليس الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول حفلات مشروع “الأساتذة” (فيديو)

مدحت صالح
مدحت صالح

عرضت فضائية الحياة، مقطع فيديو يكشف عن كواليس الاستعدادات النهائية لحفل الأساتذة.

ويحيي المطرب مدحت صالح أول حفلات مشروع «الأساتذة» بحفل جماهيري ضخم، يرفع لافتة كامل العدد، الليلة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس الأوبرا د. خالد داغر، ووزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني.

موعد حفل «الأساتذة» لمدحت صالح والقناة الناقلة

يقام حفل «الأساتذة» لمدحت صالح الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة (الحياة).

برنامج حفل مدحت صالح «الأساتذة»

مشروع «الأساتذة» يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات أوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد، ويتضمن برنامج الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب، منهم محمد عبدالوهاب، محمد فوزى، رياض السنباطى، فريد الأطرش، بليغ حمدى، طلال مداح، الرحبانية وغيرهم.. وذلك بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالى عصرى.

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