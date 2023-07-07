مع نهاية التعاملات المسائية في أسواق الذهب شغل بال التجار وعشاق الذهب معرفة سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24 عبر جوجل، كاستثمار تجاري لما لها من أهمية، واستهل سوق الصاغة بكافة المحافظات في تداولاتها على صعود سعر جرام الذهب لعيار 21 اليوم الجمعة الموافق 7-7-2023 وتكون بشكل طفيف بالرغم من هدوء الطلب على المعدن الاصفر، وذلك بالتزامن مع تحرك أسعار الاوقية ببورصة المعادن الدولية.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

و تنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 7 يوليو 2023.

وارتفعت أسعار جرام الذهب بواقع مبلغ 10 جنيهات، لكي يصل سعر جرام في عيار 21 وهو الأكثر مبيعا بمستوى الجمهورية نحو مبلغ 2180 جنيهًا للجرام الواحد، وذلك مقارنة بسعره أمس الخميس والذي بلغ قيمة 2170 دون احتساب المصنعية والتي قد تبدأ من قيمة 90 جنيها على الجرام الواحد عيار 21 ولا سيما مع تطبيق الزيادة الجديدة في المصنعية بنسبة 10 %.

سعر سبيكة الذهب اليوم عيار 24

وارتفعت أسعار سبيكة الذهب عيار 24 نحو مبلغ 77252 جنيهًا، وتزِن الأوقية حوالي 31 جرامًا من العيار 24 وهو الأعلى جودة والأقل تشكيلًا بمصر.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2492 جنيهًا)

ولازال التذبذب يكون سيد الموقف في أسواق الصاغة بالرغم من ارتفاع سعر جرام الذهب في عيار 24 اليوم الجمعة ليبلغ نحو 2492 جنيهًا، وذلك علمًا بأنه هو العيار الاقل تشكيلا بمصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (2180 جنيهًا)

وعاود سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الصعود بشكل يكون غير مؤثر صباحًا لكي يسجل الجرام مبلغ 2180 جنيه؛ يكون وهو العيار الأكثر انتشارًا بمصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1870 جنيهًا)

واستفاد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 الاقل سعرًا محليًا من تحرك الاوقية عالميًا ليتحرك صعودا و ليبلغ 1870 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (17440 جنيهًا)

وسجل الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة أرباح بلغت قيمة 80 جنيهًا ليصل سعره في التداولات الصباحية الى نحو مبلغ 17440 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى نحو 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.