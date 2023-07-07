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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى لـ"القاهرة الإخبارية" يوضح دلالات خطوة إمداد كييف بالذخائر عنقودية

كييف
كييف

أوضح الدكتور علاء النشوع، الخبير العسكري والاستراتيجي، مدى خطورة الخطوة الأمريكية بإمداد كييف بذخائر عنقودية، قائلًا: "الاستراتيجية الأمريكية في أوكرانيا بدأت تتغير من مرحلة إلى أخرى". 

وأضاف "النشوع" خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية في هذا التوقيت له أبعاد كثيرة، باعتبار أن أوكرانيا تخوض حربًا متعددة الأشكال والأنواع، من خلال استخدام الأسلحة الموجودة.

وتابع: الولايات المتحدة استخدمت هذه القنابل في العراق عام 2003م، وقد كان تأثير هذه الأسلحة ميدانيًا أكثر مما هو استراتيجيًا، باعتبار أنها تؤثر مباشرة على سلاح المشاة الذي يؤثر في ساحة المعركة. 

وأوضح أن إعطاء الولايات المتحدة لأوكرانيا هذا السلاح لبيان التأثير المباشر على القطاعات الهاجمة بالنسبة للقوات الروسية في داخل المدن. 

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