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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الفيوم

مصرع طفل صعقا بالكهرباء
مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء اللعب أمام منزله بزاويه الكراد

لقي طفل مقيم بقرية زاويه الكرادسة بدائرة مركز شرطه  الفيوم، مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء اللعب أمام منزله من أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، إخطارًا، بورود إشارة من نقطة مستشفى التامين الصحي، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 14 سنه، جثة هامدة، نتيجة صعق كهربائي بمنزل أهله

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز شرطه الفيوم  إلى المستشفى، وتبين مصرع طفل يدعى «يمان م  .ع » يبلغ من العمر 14سنه صعقا بالكهرباء أثناء اللعب أمام منزله ، جاء ذلك إثر ملامسته لأحد أعمدة الإنارة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
وبتوقيع أطباء مستشفى التامين الصحي  الكشف الطبي على الطفل تبين وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وجرى إخطار الجهات الأمنية بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على جهات التحقيق.

 فيما تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثمان إلى ذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والاستماع إلى شهود العيان في الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبة الواقعة.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء بزاويه الكرادسة الفيوم

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