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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. "الأساتذة ومدحت صالح" حصريًا على شبكة "الحياة"

جريدة الدستور

ينطلق حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، مساء الجمعة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويعرض حصريا شبكة تليفزيون "الحياة".

الحفل يقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون بين الفنان مدحت صالح ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.


يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصرى والعربى، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدى، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسى للألحان والمقامات.

 

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