قافلة دعوية في المساجد الكبرى بالواحات البحرية

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالواحات البحرية بمديرية أوقاف وعقد الدكتور مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، اجتماعًا مع الأئمة أعضاء القافلة الدعوية صباح اليوم، بمسجد الفتح بالباويطي، بحضور الدكتور صبري حلمي الغياتي مدير الدعوة، والشيخ السيد علي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأكد مدير مديرية أوقاف الجيزة، أن المسجد أمانة، والدعوة أمانة، والوطن أمانة، والوفاء بحق ذلك كله أمانة ورسالة، وأولى الواجبات في ذلك كله وأسرع طريق إليه بعد إخلاص النية لله (عز وجل) هو أن يكون كل منا قدوة في مكانه أولًا بسلوكه وأخلاقه وانضباطه الكامل في عمله وأدائه على الوجه الأكمل، والعمل على تطوير الذات والأدوات العلمية والثقافية والمهارية، وأن صفحة الإمام أو قناته أو موقعه على مواقع التواصل كمنبره وهي انعكاس طبيعي لشخصيته.

وأوضح مدير مديرية أوقاف الجيزة، أهمية المشاركة الإيجابية التي تتسق وقيمنا الدينية والوطنية والحضارية والإنسانية الراقية التي تجعل من مواقع التواصل الاجتماعي قيمة مضافة، قيمة بناء لا هدم، ووسيلة لنشر الأخلاق النبيلة، والقيم العظيمة، والفوائد العلمية الجليلة، وبما يجعل من وجودنا على مواقع التواصل إضافة حقيقية لعملنا الدعوي، والرسالة والأمانة التي نحملها.

وعقب الاجتماع انطلقت القافلة الدعوية والتي تضم (خمسة عشر) إمامًا إلى المساجد الكبرى بالواحات البحرية، تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “عناية الإسلام بالنشء ”.