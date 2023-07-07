منتخب شباب الكرة الطائرة يخسر أمام البرازيل بثلاثة أشواط في بطولة العالم

خسر منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة للكرة الطائرة أمام المنتخب البرازيلي بثلاثة أشواط نظيفة في أولى مباريات الفريقين ببطولة العالم التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو الجاري، وكانت نتائج الأشواط 25-15 و25- 15 و25 -20.

في الشوط الأول دانت السيطرة للمنتخب البرازيلي الذي تقدم 3-1 و10-4 و19 -11 وأنهى الشوط لصالجه بنتيجة 25 – 15.

في الشوط الثاني تقدم منتخب مصر 2-1 لأول مرة خلال المباراة لكن سرعان ماعادت السيطرة لمنتخب البرازيل الذي تقدم 9- 6 ثم اتسع الفارق إلى تسع نقاط 18-9 وزاد الفارق إلى عشر نقاط 22- 12 وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الثاني لصاله بنتيجة 25 – 15 .

بداية الشوط الثالث كانت متكافئة وتعادل الفريقان5-5 و9-9 ثم تقدم المنتخب البرازيلي 12- 10، وواصل سيطرته وزاد الفارق إلى ست نقاط 18- 14 وأنهى الشوط لصالحه بنتيجة 25- 20.

ويخوض منتخب مصر للشباب مباراته الثانية في المجموعة االثانية في الحادية عشرة صباح غدا "السبت" أمام المنتخب الإيطالي الذي فاز صباح اليوم على منتخب المكسيك بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 26 -24 و25- 14 و25-16.

وتتواصل مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخبا أمريكا والأرجنتين في الرابعة عصرا وفي نفس التوقيت يلتقي منتخبا تايلاند وإيران وتقام مباراتان في السابعة مساء الأولى بين بلجيكا والتشيك والثانية بين منتخبي البحرين وتونس.