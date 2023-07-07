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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريد كاربت وتجهيزات لوجستية وبث مباشر لـ"الأساتذة ومدحت صالح" على "الحياة" (صور)

وزيرة الثقافة ورئيس
وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ومدحت صالح

تبث قناة "الحياة" على الهواء مباشرة الحفل المنتظر للفنان الكبير مدحت صالح، مساء اليوم الجمعة، وهو باكورة حفلات مشروع "الأساتذة"، ويقام بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان الكبير مدحت صالح.

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو والموزع الموسيقى هشام مصطفى، ومصاحبة عازف البيانو الكبير عمرو سليم.

استعدادات لوجستية وتجهيز ريد كاربت لاستقبال الضيوف 

وفى سياق متصل، تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، التجهيزات النهائية للحفل مساء أمس الخميس، خاصة أنه يقام على أعلى مستوى من التجهيزات، وتم عمل "ريد كاربت" خاص لاستقبال ضيوف الحفل، المقرر أن يحضره نخبة كبيرة من الوزراء وعمالقة الموسيقى والطرب وباقة من الإعلاميين والصحفيين، إلى جانب الجمهور الذى سيملأ المسرح الكبير، خاصة أن الحفل يرفع لافتة "كامل العدد"، وذلك لنفاد تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا بجانب شباك التذاكر.

وأجرى القائمون على حفل «الأساتذة ومدحت صالح» استعدادات لوجستية، عبر تنفيذ الديكورات، وأعمال خشبية تعكس الطرب والفن المصري الأصيل، لتزين المسرح الكبير في دار الأوبرا خلال فعاليات حفل «الأساتذة»، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة للحرص على سلامة الجميع.

من جانبه، أشاد الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، بالمجهود الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإدارة القناة من خلال نقلها المباشر لفعاليات حفلات الأوبرا، قائلًا: إدارة قنوات الحياة لا تبخل سواء بجهد أو إمكانيات لنقل صورة مبهرة وعلى أكمل وجه.

الأساتذة ومدحت صالح الأوبرا المصرية التجهيزات النهائية التراث الموسيقي المصري الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان الكبير مدحت صالح ريد كاربت قناة الحياة

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