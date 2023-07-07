رئيس شعبة الاتصالات: إقبال كبير من المصريين على استخدام "ثريدز"

قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق، إن هناك إقبالًا كبيرًا من مستخدمي الإنترنت في مصر على استخدام التطبيق الجديد "ثريدز" الذي أعلنت عنه شركة ميتا العالمية، موضحًا أن المصريين لديهم رغبة في استخدام أي تطبيق جديد، مشيرًا إلى أن التطبيق الجديد منافس لموقع تويتر.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التطبيق الجديد جزء من مجموعة ميتا والتي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وواتس آب، وليس غريبًا أن يحقق التطبيق الجديد انتشارًا واسعًا في هذه الساعات القليلة خاصة مع احتدام الصراع بين مارك زوكربيرج مالك ميتا، والملياردير إيلون ماسك مالك تطبيق تويتر.

وأوضح الليثي أن التطبيق الجديد "ثريدز" يتيح للمستخدمين خدمة التدوين الصغير والمنشورات القصيرة، ويسمح للمستخدمين بإنشاء خيوط متصلة من التغريدات القصيرة، مشيرًا إلى أنه يتيح التطبيق أيضًا مشاركة الصور والفيديو والموسيقى والمواقع، ويمكن للمستخدمين إضافة تعليقات وردود على التجريدات، ومتابعة ما يحدث في خيوط التجريدات.

وقال رئيس شعبة الاتصالات إن مستخدمي الإنترنت يتابعون المنافسة الشرسة بين تطبيق "ثريدز" الجديد وموقع تويتر بعد الإعلان عن التطبيق الجديد منذ أقل من يومين ليسجل أكثر من 30 مليون مستخدم حتى الآن.

وأعلنت شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) عن إطلاق تطبيق "ثريدز" خلال الساعات الماضية، وهو تطبيق جديد يهدف إلى منافسة تويتر في مجال التدوين الصغير والتواصل الاجتماعي، ويعتبر التطبيق موازيًا لتوتير ولكن يقدم بعض المزايا الإضافية التي تفوق تويتر في بعض النواحي.

ويتميز تطبيق "ثريدز" ببعض الخصائص، مثل إمكانية إنشاء خيوط التجريدات ومشاركة الصور والفيديو. كما يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات خاصة، وذلك يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع مجموعة محددة من الأشخاص.