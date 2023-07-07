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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مقدمة فى التصوف المسيحى".. ترجمة كرم عباس تتصدر مبيعات "قومى الترجمة"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر يونيو، وتصدرها كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون، وترجمة كرم عباس، مبيعات المركز خلال الشهر الماضي.

في المركز الثاني يأتي كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف بيتر جران، وترجمة سحر توفيق، وفي المركز الثالث الطبعة العربية من رواية "مدرسة الحمقى" من تأليف ألكسندر سوكولوف، وترجمة محمد نصر الجبالي.

ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي:

"تاريخ العرب العام"، "فلسفة البلاغة"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "ما بعد التاريخ"، "الحج إلى نجد"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي"، "موسوعة علم الإنسان"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "أخلاق الحداثة"، "مغامرة المنهج"، "مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "تدبر الكِبر"، "الدولة العثمانية "، "شكسبير لكل العصور".

كما ضمت القائمة مجموعة من كتب الأطفال، "القيصر سلطان"، "أوز البجع" و"الثعلب والجمبري".

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المركز القومي للترجمة الأكثر مبيع ا مقدمة في التصوف المسيحي توماس ميرتون كرم عباس الاستشراق هيمنة مستمرة

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