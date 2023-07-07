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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إشادة برلمانية بإعلان وزير التعليم عن إنشاء 200 مدرسة تكنولوجية

رضا حجازي
رضا حجازي

أشاد النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، التي أكد فيها أن هناك تكليفات حكومية للوزارة بإنشاء 200 مدرسة تكنولوجية في التعليم الفني وأن طالب التعليم الفني أمامه فرص كثيرة مثل سوق العمل أو الجامعات التكنولوجية.

وقال طنطاوي، في بيان اليوم، إن هذا الاتجاه من الحكومة هو أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط التعليم باحتياجات سوق العمل، مطالباً من الحكومة الإسراع في إنشاء المدارس التكنولوجية في التعليم الفنى بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام باتخاذ جميع الإجراءات لتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفنى حتى يقبل التلاميذ على الإقبال على الالتحاق بالمدارس التكنولوجية، مؤكداً أن غالبية الدول المتقدمة والصناعية الكبرى لم تحقق نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة إلا من خلال الاهتمام الحقيقى بالتعليم التكنولوجى والفنى وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

كما طالب طنطاوي الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصفة خاصة، الاستفادة من تجارب الدول الكبرى والناجحة فى ملف تطوير التعليم التكنولوجي والفنى مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا وغيرها من دول العالم لتطبيق هذه التجارب داخل مصر، وعقد المزيد من برتوكولات التعاون مع مثل هذه الدول لاحداث تطوير وتحديث حقيقيين لمنظومة التعليم الفنى داخل مصر، مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

النائب خالد طنطاوى مجلس النواب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجامعات التكنولوجية

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