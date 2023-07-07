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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تكبيل سيدة بالحبال أعلى عقار بالدقهلية

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك"، يتضمن وقوف إحدى السيدات أعلى سطح مسكن موثقة بالحبال.

وكشفت التحريات عن أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية، وباستدعائها وسؤالها قررت بأنها الظاهرة بمقطع الفيديو على أثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها، خلال شهر يونيو الماضي دون حدوث إصابات.

ولفتت إلى أن يدها خلف ظهرها دون توثيق، مشيرة إلى أنه تم التصالح بينهما، وأنها لم تقم بالإبلاغ أو تحرير أي محضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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