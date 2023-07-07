الأمن العام يضبط 16 سلاحا ناريا و4 قضايا مخدرات في حملة أمنية بطما

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طما.

أسفرت جهودها عن ضبط 16 قطعة سلاح ناري بمضبوطات (4 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش – طبنجة – 7 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (14 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية) .

ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 197 حكما قضائيا متنوعا، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.